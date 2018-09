Rheinische Post: Kommentar: Ekelhaftes Verhalten

Düsseldorf (ots) - Im Hambacher Forst kehrt keine Ruhe ein. Trotzdes tragischen Unfalltods eines 27-jährigen Journalisten und desvorläufigen Räumungsstopps der Baumhäuser bleiben die Frontenverhärtet. Die dringende Bitte von NRW-Innenminister Herbert Reul(CDU) an die Waldbesetzer, den Forst nach dem Todesfall ausSicherheitsgründen nun endlich friedlich und freiwillig zu verlassen,blieb unerhört. Stattdessen werden Polizisten so massiv mit Fäkalienübergossen, dass eine aus zehn Beamten bestehende Gruppe soverschmutzt wird, dass sie für den Tag nicht mehr dienstfähig ist undnach Hause geschickt werden muss. So ein Bewurf mit Fäkalien istnicht nur ekelhaft, sondern auch menschenverachtend. Mögen die Zieleder "Aktivisten" noch so ehrbar sein, man darf aber nie aus den Augenverlieren, dass schon allein die Besetzung des Waldes gegen geltendesRecht verstößt. Ganz zu schweigen von den ständigen Attacken auf diePolizisten mit Steinen, Molotowcocktails und Fäkalien. Das hat mitProtest nichts mehr zu tun. Aber mit Vernunft scheint man bei vielenBesetzern nichts mehr erreichen zu können. Leider!www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell