Rheinische Post: Kommentar / Einlagensicherung ist ein Muss für Europa = Von Georg Winters

Der Bundesfinanzminister hat mit seinem Vorpreschen in SachenEinlagensicherung den Koalitionspartner CDU vor den Kopf gestoßen. Sichöffentlich zu dem Thema zu äußern, ohne vorher mit den Kabinettskollegen aus derUnion geredet zu haben, löst eine neue Belastungsprobe für Schwarz-Rot aus.Dabei kann eine große Koalition, deren Fortbestand durch Diskussionen überGrundrente, Verteidigungspolitik und Spitzenpersonal stärker in Frage steht dennje, keinen zusätzlichen Sprengstoff gebrauchen.Dass Scholz innenpolitisch unklug gehandelt hat, ist aber nur die eine Seite. Inder Sache hat der Vorschlag durchaus seine Berechtigung. Man mag Sympathien fürSparkassen und Volksbanken aufbringen, die mitsamt Sparern und Genossen nichtfür mögliche Spätfolgen einer Finanzkrise aufkommen wollen, die sie nichtverschuldet haben.Aber: Wer die Bankenunion mit all ihren Bestandteilen ernst nimmt, kommt nichtan einer gemeinsamen Einlagensicherung vorbei. Denn die wäre bedeutend größerals nationale Sicherungssysteme, sie könnte mehr Vertrauen im Krisenfallschaffen, Europas Banken womöglich attraktiver für Investoren und die Institutewettbewerbsfähiger im Vergleich mit der transatlantischen Konkurrenz machen.Davon könnten alle profitieren. Und: Wer ständig nur auf mögliche Krisenbankenin Südeuropa schimpft, verkennt die Probleme vor der eigenen Haustür. DeutscheBank und Commerzbank zum Beispiel sind meilenweit von Europas Spitze entfernt.Wenn Olaf Scholz es ernst meint und seinen Vorschlag zur Einlagensicherung angemeinsame Insolvenzregeln und eine stärkere Steuerharmonisierung in Europaknüpft, liefert seine Idee einen wertvollen Diskussionsbeitrag. Mehr ist esderzeit ohnehin nicht.