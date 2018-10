Rheinische Post: Kommentar / Eine tragfähige Lösung = VON EVA QUADBECK

Düsseldorf (ots) - Von Spurwechsel spricht in der Regierungniemand mehr. Flüchtlinge aber, die in Deutschland einen festen Jobhaben, sollen ein Bleiberecht bekommen. Das ist eine pragmatischeLösung. Es wäre irrational, gut ausgebildete, fleißige Flüchtlinge inihre Heimatländer zurückzuschicken, um dann in anderen Drittstaatennach Menschen mit eben diesen Qualifikationen zu suchen. Zugleichwäre es aber ein falsches Signal gewesen, das so dringend notwendigeFachkräfteeinwanderungsgesetz mit der Flüchtlingspolitik zuvermischen. Von dem Gesetz, durch das Deutschland seinenFachkräftebedarf mit Menschen aus aller Welt decken möchte, darfnicht das Signal ausgehen: Man kann erst einmal als Flüchtling nachDeutschland kommen, um dann auf ein Bleiberecht als Arbeitskraft zuhoffen. Vielmehr muss das Fachkräfteeinwanderungsgesetz das klareSignal setzen, dass Arbeitskräfte mit bestimmten Qualifikationenwillkommen sind. Dieses Signal allerdings kann ein Land nur setzen,wenn es nicht durch ausländerfeindliche Ausschreitungen undüberbordenden Ausländerhass in sozialen Netzwerken auf sichaufmerksam macht. Dann nämlich machen die gut ausgebildetenFachkräfte einen Bogen um Deutschland und suchen sich anderswo aufder Welt einen Arbeitsplatz. Mit der Einigung auf das Eckpunktepapierist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz längst noch nicht unter Dachund Fach. Im Gesetzgebungsverfahren dürften die alten Gegensätze vonAbschottung und Willkommenskultur noch einmal aufeinander treffen.Mit dem Willen zur Einigung und dem Vorsatz, nicht jede Detailfragezu einer Regierungskrise eskalieren zu lassen, sollte es aber möglichsein, der Wirtschaft und dem Gesundheitssystem den Zuzug derbenötigten Fachkräfte zu ermöglichen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell