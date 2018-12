Rheinische Post: Kommentar / Eine Schuld ohne Ende = VON LOTHAR SCHRÖDER

Düsseldorf (ots) - Fast zehn Jahre nach Bekanntwerden vonsexuellen Missbrauchsfällen durch Priester ist dies in derkatholischen Kirche weiterhin möglich: dass ein übergriffiggewordener Geistlicher am Niederrhein in benachbarte Gemeindenversetzt und dort erneut auffällig wird. Am Ende steht das psychischeLeid der Opfer und ein Priester, der freigestellt und gegen den jetztStrafanzeige erhoben wird. Diese Fälle wird die Kirche auch inabsehbarer Zeit und nach all den Studien, den Aufklärungsversuchenund beabsichtigten Präventionsmaßnahmen nicht los. Zumindest solangedas priesterliche Leben nicht mit dem helfenden, und das heißt immerauch sozialen, schützenden Umfeld einer Familie bereichert wird. DerZölibat ist nicht an allem schuld. Sexuelle Enthaltsamkeit forciertkein Fehlverhalten. Aber er bürdet den Priestern eine lebenslangeEinsamkeit auf, die viele zu ertragen einfach nicht die Kraft haben.Die Ehelosigkeit in der katholischen Kirche ist kein Sakrament. Siemöglichst bald nicht mehr zur Pflicht zu machen, wäre mal wieder einZukunftszeichen einer Kirche, die vom Vertrauen der Menschen lebt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell