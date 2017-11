Rheinische Post: Kommentar / Eine Hängepartie ist schädlich = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Die Wirtschaftsunternehmen im Land, dieVerbündeten in Europa, die Freunde in der Welt - alle blickenerstaunt auf Deutschland, bisher Hort der Stabilität. Diesen Rufsollte Deutschland aus eigenem Interesse nicht verspielen. Wirbrauchen möglichst schnell eine stabile Regierung. Dabei hilft esnicht, wenn all jene, die nicht mehr bereit sind,Regierungsverantwortung zu übernehmen, nun mit dem Finger auf dieKanzlerin zeigen und rufen: Sie hat den Regierungsauftrag. Ja, denhat sie. Aber wenn keiner mitmacht, lässt es sich nicht regieren.Erstaunlich ist, wie unbeeindruckt die Appelle von Bundespräsidentund Bundestagspräsident die Angesprochenen lässt. Besser wäre es,wenn die Parteien die Ratschläge der beiden ersten Männer im Staatbefolgen würden. Doch sie scheinen entschlossen zu sein, dies nichtzu tun. Vor diesem Hintergrund ist ein Ende mit Schrecken einemSchrecken ohne Ende vorzuziehen. Wenn es tatsächlich keineMöglichkeit gibt, eine Regierungsmehrheit zu finden, dann sollte derWeg zu Neuwahlen beherzt eingeschlagen werden. Das Ergebnis wärevermutlich nah am vorherigen Wahlausgang. Und dann bekommen wir dochwieder ein Bündnis aus Union und SPD.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell