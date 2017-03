Rheinische Post: Kommentar: Eine Botschaft an Erdogan-Anhänger

Düsseldorf (ots) - Wenn der Journalist Deniz Yücel in Deutschlandvor seiner Verhaftung in der Türkei öffentlich rassistische Hassmailsan seine Adresse verlesen hat und türkische Medien das Foto davon nunals Beleg für seine (angebliche, aber erfundene) Teilnahme an einerVeranstaltung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verwenden,dann zeigt das, wie sehr Wahrheit und Rationalität imdeutsch-türkischen Verhältnis unter die Räder gekommen sind. Und eslässt ahnen, was die gesteuerte türkische Öffentlichkeit aus denabgesagten Propagandaveranstaltungen türkischer Minister inDeutschland machen wird. Umso mehr kommt es nun auf die deutschenDiplomaten in der Türkei an, die Begründungen der lokalenVerantwortlichen von Gaggenau und Köln am Bosporus zu verbreiten. Werein Vereinstreffen oder ein Theaterstück anmeldet, tatsächlich aberöffentlich türkische Regierungspropaganda machen will und dabei einAufpeitschen der Stimmung mit Folgen für die örtliche Sicherheit imSinn hat, dem muss eben mit den Mitteln des Ordnungs- undVeranstaltungsrechts Einhalt geboten werden. Auch einErdogan-Anhänger dürfte verstehen, dass man den Staat nicht hinterdie Fichte führen darf.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell