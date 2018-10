Rheinische Post: Kommentar: Eifer in Erziehungsfragen

Düsseldorf (ots) - In einer Klinik in Gelsenkirchen durchlaufenKinder, die nicht mehr schlafen, nicht essen oder viele Stundenschreien, ein Verhaltenstraining, das ihrem Leben wieder einen Rahmengibt. Das funktioniert nicht ohne Anpassungsschmerz. Tränen fließen,und so ist die Empörung über die Methode, die in der aktuellenKino-Doku "Elternschule" gezeigt wird, groß. Kinder sind dasschwächste Glied im Erziehungsgefüge, darum ist auf ihre Rechte zuachten. Doch der Eifer, mit dem die Kritiker nun gegen Klinik undFilm vorgehen, ist überzogen. Und zugleich bezeichnend für eineGesellschaft, die Kinder vor jeder Zumutung bewahren will. Und sei esdie Zumutung eines Neins. Natürlich ist in Erziehungsfragen nichtjedes Mittel recht. Natürlich ist es ein Segen, dass die Zeit vonDrill und Strafe vorbei ist. Doch darum geht es auch in der Dokunicht. Für die Familien in der "Elternschule" sind klare Strukturendie letzte Rettung. Dafür sollte man weder sie noch die Therapeutenbeschimpfen, sondern darüber nachdenken, warum manche Eltern heute sounter Druck stehen, dass sie ein geregeltes, entspanntes Verhältniszu ihren Kindern nicht mehr hinbekommen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell