Rheinische Post: Kommentar / Ehe ist nicht nur eine Frage der Geschlechter = Von Horst Thoren

Düsseldorf (ots) - Man muss schon bei Adam und Eva anfangen, um zubegreifen, was Armin Laschet will. Der nordrhein-westfälischeCDU-Chef hat sich im Wahlkampf zur Ehe geäußert. Weil das Grundgesetzdie Ehe als Verbindung von Mann und Frau definiere, sei eineErweiterung des Ehebegriffs auf gleichgeschlechtliche Partnerschaftenausgeschlossen. Schließlich waren auch Adam und Eva Mann und Frau.Warum aber soll die traditionelle Ehe in Frage gestellt sein, wennandere Formen der Partnerschaft mit gleichen Rechten und Pflichtenversehen werden? Gefährdet ist das Modell Ehe aus anderen Gründen.Weil immer mehr Menschen eine Verbindung auf Dauer scheuen. Weil dieBereitschaft abnimmt, Verantwortung für andere zu übernehmen. Geradedas aber wollen viele Homosexuelle. Die verbindliche Form derLebensgemeinschaft zweier Menschen ist heute als Ehe Mann und Frauvorbehalten. Laschet will dabei bleiben und sieht die Kirchen undchristlich geprägte Wähler dabei an seiner Seite. Neben demchristlichen, an der Bibel orientierten Ehebegriff kann es aberdurchaus eine staatliche definierte Eheformel geben. Solidaritätverdient Anerkennung. Unabhängig von der sexuellen Prägung.www.rp-online.de