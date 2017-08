Rheinische Post: Kommentar / Easyjet wäre ein guter Partner für Düsseldorf = Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Wenn der britische Billigflieger Easyjetwirklich große Teile des europäischen Streckennetzes von Air Berlinab Düsseldorf kauft, wäre das zu begrüßen. So blieben dieTicketpreise wohl günstig. Easyjet hat sich in den 22 Jahren seit derGründung den Ruf erarbeitet, das Preisniveau etablierter Airlinesdeutlich zu unterbieten. Noch im Frühjahr ergab eine Untersuchung desDeutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, dass in Deutschlandverkaufte Tickets der Briten im Schnitt nur 60 Euro kosten. Bei AirBerlin und Germanwings waren es jeweils mehr als 100 Euro, nurRyanair war noch einmal deutlich günstiger. Andererseits hätten dieArbeitnehmer bei Easyjet eine gute Chance auf Weiterbeschäftigung.Ryanair könnte dagegen selbst bei Interesse kein Paket an Air Berlinkaufen, weil die Iren nur die Flugrechte ohne Mitarbeiter wollen -ein solches Ausschlachten wäre unvereinbar mit dem deutschenInsolvenzrecht. Jetzt kommt alles auf die Details an: Der Vorstandvon Air Berlin muss Easyjet wirklich einenen großen Teil desUnternehmens anbieten und nicht nur einige Nebenstrecken. Nur solässt sich die drohende Dominanz des Kranichs verhindern.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell