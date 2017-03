Rheinische Post: Kommentar: EU schadet sich selbst

Düsseldorf (ots) - Die EU-Kommission hat schon viel für denWettbewerb getan: Sie hat dem allmächtigen Software-Riesen Microsoftdie Zähne gezogen, sie hat dem Beihilfe-Unwesen für Landesbanken einEnde bereitet (und der WestLB gleich mit). Nun knöpft sie sichHandwerker und Freiberufler vor. Tatsächlich ist bei Dienstleistungender europaweite Wettbewerb geringer als bei Waren. Und wer sich schonmal über teure, unzuverlässige, schlechte Handwerker geärgert hat,hofft auf frischen Wind. Dennoch schüttet die EU das Kind mit demBade aus. Zum einen verletzt sie mit der Dienstleistungsreform dasSubsidiaritätsprinzip. Das regelt, dass Bildung (auchBerufsausbildung) Sache der Nationalstaaten ist und nicht von derhöheren Ebene okkupiert werden darf. Zum anderen sorgt die EU fürneue Bürokratie - wieder mal. Wer die Modernisierung derMeisterbriefe durch aufwendige Prüfungen so erschwert, dass sieunmöglich wird, will den Meister durch die Hintertür abschaffen. Dasist lumpig und kurzsichtig. Der Meister stützt die duale Ausbildung,um die uns Europa eigentlich so beneidet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell