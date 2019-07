Rheinische Post: Kommentar: Die EU muss ihre Werte ernst nehmen

Düsseldorf (ots) - Die Präambel des EU-Vertrags ist so etwas wieder ausformulierte Wertekanon der Union. Dort steht, was dieStaatschefs gerne in Sonntagsreden als "gemeinsame Werte" bezeichnen,wenn sie sich von den autokratischen Staaten abgrenzen wollen. Darinbekennen sich die EU-Länder zu Freiheit, Demokratie und zurkonsequenten Achtung der Menschenrechte. Mit Blick auf dieFlüchtlingspolitik sollte sich die EU überlegen, ob sie den letztenPunkt nicht ersatzlos streicht. Denn der EU-Pakt mit Libyen hat diehumanitäre Ausnahmesituation im Mittelmeer nicht verbessert, sondernverschlechtert. Die Verzweiflung der Fliehenden ist größer geworden.UN-Beobachter beklagen eine dramatische Lage in dem nordafrikanischen"failed state", wo Kriminelle, Schlepperbanden und Milizen sich miteiner korrupten Verwaltung um Geld und Macht streiten. DieFlüchtlinge sind die Ware, die Gelder aus Europa das Schmiermittel.Berichte über Missbrauch und Vergewaltigung in den Lagern sindglaubwürdig, die sanitäre Situation ist in deutschen Tierheimenbesser. Und Europa wundert sich, wenn Flüchtlinge lieber imMittelmeer sterben als zurück nach Libyen gebracht zu werden. Zumalauch das Verhalten der libyschen Küstenwache eher eine Bedrohung alseine Hilfe ist. Vor diesem Hintergrund lässt die Debatte zurSeenotrettung nur einen Schluss zu: Retten, retten, retten. So lange,bis die EU eine wirksame Flüchtlingspolitik beschließt, dieFlüchtlingen den oft tödlichen Weg zum Schlepper erspart, weil es ander EU-Außengrenze nachvollziehbare und faire Asylprüfungen inhumanen Einrichtungen gibt und die Chance auf Asyl in einemEU-Mitgliedsstaat. Für die mögliche neue Kommissionschefin Ursula vonder Leyen sollte die Migrationspolitik oberste Priorität sein. Mitdem noch zu verhandelnden EU-Budget hat sie das Mittel in der Hand.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell