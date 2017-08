Rheinische Post: Kommentar: Die EU droht zu Recht

Düsseldorf (ots) - Dass Demokratie und Rechtsstaat leider keineunantastbaren Errungenschaften sind, zeigt sich seit einiger Zeitauch in Europa. Da erliegen regierende Parteien der Versuchung, denStaat so umzubauen, dass sie ihre Macht auf alle Zeiten sichern.Dafür werden Verfassungen verbogen, die Gewaltenteilung ausgehebelt,die Medien geknebelt, Institutionen systematisch "gesäubert" und mitden eigenen Leuten besetzt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbánwar der Erste, der satte Wahlsiege als Freibrief für eineentsprechende Umgestaltung seines Landes verstand. Mit JaroslawKaczynski hat er in Polen einen eifrigen Nachahmer gefunden. Die EUdroht Polen wegen der Justizreform mit einemVertragsverletzungsverfahren, und nun hat auch die Bundeskanzlerinungewöhnlich direkt Kritik geübt. Zu Recht: Wenn in einem EU-Land sofundamentale Werte wie die Rechtsstaatlichkeit bedroht scheinen,dürfen wir nicht aus falsch verstandener Rücksicht auf nationaleAngelegenheiten schweigen. Ob Polen eine funktionierende Demokratiebleibt, muss uns ebenso wichtig sein wie den Polen selbst.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell