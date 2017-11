Rheinische Post: Kommentar / EU darf Osteuropa nicht Putin opfern = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Erstmals haben sich die Staaten der EU mitsechs osteuropäischen Ländern zu einem Gipfel getroffen. Eine heikleAngelegenheit, weil Russland diese sechs ehemaligen Sowjetrepublikenim Grunde weiter als Satellitenstaaten sieht. Was passieren kann,wenn einer davon wagt, zu deutlich mit einem Heranrücken an die EU zuliebäugeln, musste die Ukraine erfahren: Wladimir Putin annektiertedie Krim und schürte mit militärischer Unterstützung fürpro-russische Rebellen im Osten der Ukraine einen Konflikt, der bisheute anhält und bereits 10.000 Tote gefordert hat. Diese Aggressionist unentschuldbar, auch wenn ausgerechnet in Deutschland gerneargumentiert wird, Russland sei schließlich provoziert worden. Alshabe Russland das Recht, mit Gewalt über die politische Ausrichtungseiner Nachbarn zu bestimmen. Was nicht heißt, dass die EU keineFehler gemacht hat. Man hätte schon früher viel stärker betonenmüssen, dass sich die früheren Sowjetrepubliken nicht zwischen gutenBeziehungen zur EU und guten Beziehungen zu Russland zu entscheidenhaben. So ist es gut, dass dieser Punkt gestern ausdrücklichhervorgehoben wurde. Natürlich ist das auch eine Geste in RichtungMoskau, vor allem aber geht es um Ehrlichkeit: Die Ukraine, Moldauoder Georgien haben keine unmittelbare EU-Beitrittsperspektive. Mansollte diesen Ländern daher auch keine unhaltbaren Versprechungenmachen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Partnerschaft mit ihnenunterhalb der Schwelle einer EU-Mitgliedschaft so weit wie möglichauszubauen. Viele Menschen dort haben für ihren Traum von westlicherDemokratie hohe Opfer gebracht. Wenn sie nun den Eindruck erhalten,aus Rücksicht auf den russischen Bären von der EU abgewiesen zuwerden, wäre das ein fatales Signal.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell