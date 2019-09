Rheinische Post: Kommentar / Dubiose Vergabe des Hambach-Gutachtens = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Die Räumung des Hambacher Forsts entwickeltsich für die CDU/FDP-Landesregierung zu einer schier unendlichenGeschichte. Immer neue Ungereimtheiten tauchen auf bei dem größtenPolizeieinsatz der jüngeren Geschichte in Nordrhein-Westfalen.Hartnäckig wiederholt die Opposition ihren Vorwurf, InnenministerHerbert Reul (CDU) habe sich zum Handlanger des Energiekonzerns RWEgemacht, indem er die Baumhäuser aus Brandschutzgründen räumen undzerstören ließ, damit RWE roden und Braunkohle abbauen könne. Reulweist diese Vorwürfe stets zurück und beteuert die Unabhängigkeitseiner Entscheidung. Es sei Gefahr in Verzug gewesen, wird er nichtmüde zu betonen.Doch es gibt weitere Unregelmäßigkeiten. Wie aus fotokopiertenAkten hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegen, lag Mitarbeiternim Innenministerium offenbar sehr daran, mit dem Rechtsgutachten zurRäumung des Waldes auf jeden Fall eine bestimmte Kanzlei aus Münsterzu beauftragen. Deren Vorteil aus Sicht des Innenministeriums: Siekannte sich mit der Räumung von Problemimmobilien ausBrandschutzgründen aus. Es ist aber rechtlich nicht so einfach, einenöffentlichen Auftrag an einen bestimmten Anbieter zu vergeben. EineDirektvergabe ist nur erlaubt, wenn dieser Anbieter einAlleinstellungsmerkmal hat und es vorher eine Markterkundung gab.Eine Menge Energie verwendeten die Mitarbeiter des Ministeriumsden Akten zufolge darauf, die Direktvergabe zu rechtfertigen. AusSicht von Innen- und Bauministerium mag das ein übliches Vorgehensein. Für Rechtsexperten ist es das nicht. Dass ein Auftragstext solange überarbeitet wird, bis er passt, ist demnach sehr ungewöhnlich.Auch dieser Vorfall wirft einen Schatten auf den Einsatz im HambacherForst.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell