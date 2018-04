Rheinische Post: Kommentar: Druck ohne Umweg

Düsseldorf (ots) - Als es vor etwas mehr als einem Jahr darumging, die vielen in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger dazuzu bringen, ihre Heimat in einen präsidial geprägten Staat zuverwandeln, setzte Recep Tayyip Erdogan ganz auf Krawall. SeinJustizminister beklagte "Faschismus" in der Bundesrepublik, derAußenminister glaubte in Deutschland gar einen"geheimdienstlich-mafiös geprägten" Staat zu erkennen. Wortgeklingeldieser Art ist das eine. Amtsleiter einer deutschen Großstadt mit demSchreiben eines Vizekonsuls unter Druck zu setzen, um unliebsameSchmierereien entfernen zu lassen, die jeder deutsche Würdenträgerper Gesetz schließlich genauso hinnehmen muss, hat jedoch eine andereQualität. Die Botschaft ist beunruhigend: Der türkische Staat blendetdie politische Ebene aus, um ohne Umweg Druck auf ausführendedeutsche Behörden zu nehmen. Erdogan träumt davon, die Türkei zueiner Weltmacht zu formen. Mit Vorgehensweisen wie jetzt inLeverkusen entfernt er sich jedoch immer weiter von Europa.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell