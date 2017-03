Rheinische Post: Kommentar / Druck für Facebook = Von Florian Rinke

Düsseldorf (ots) - Anas Modamani wird bei Facebook inFoto-Montagen als Terrorist und Verbrecher verleumdet - doch um daszu verhindern, muss er jeden Beitrag einzeln melden. Er hat dagegengeklagt und verloren. Facebook muss die Beiträge weiterhin nicht vonsich aus löschen. Das soziale Netzwerk, begründete der Richter, seibei der Verleumdung weder "Teilnehmer noch Täter". Das Urteil magjuristisch korrekt sein, falsch ist es trotzdem. Was Facebook macht,ist digitale unterlassene Hilfeleistung. Es geht nicht darum,gnadenlos zu zensieren oder gar die Arbeit vonStrafverfolgungsbehörden zu übernehmen - was gegen Gesetze verstößt,gehört weiterhin vor Gerichten verhandelt. Aber Facebook muss mehrVerantwortung übernehmen. Es wäre technisch ein leichtes,problematische Bilder zu identifizieren. Bei nackten Brüsten, dieaufgrund der Firmenpolitik verboten sind, gelingt es ja auch. Auchfinanziell wäre das für Facebook kein Problem. Der Richter hatdeutlich gemacht, dass ein Urteil in einer Hauptverhandlung andersausfallen könnte. Hoffentlich klagt Modamani weiter. Ohne Druckbewegt sich Facebook nicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell