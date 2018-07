Rheinische Post: Kommentar / Der Druck auf Horst Seehofer bleibt groß = VON EVA QUADBECK

Düsseldorf (ots) - Seehofers sogenannter Masterplan enthält vielewichtige Punkte für die Migrationspolitik. Er hätte ein Erfolg werdenkönnen. Hätte. Im Gegensatz zum öffentlichen Eindruck beinhaltet dasPapier sehr wohl einen europäischen Ansatz. Doch alle positivenAspekte sind in der Debatte um Zurückweisungen von bereits in Europaregistrierten Flüchtlingen völlig untergegangen. Es war ein Fehler,dass Seehofer den Plan so lange unveröffentlicht ließ, während in derÖffentlichkeit über einen einzigen Punkt gestritten wurde, der dieRepublik an den Rand einer Staatskrise brachte. Bei diesem Vorgehendarf sich der Innenminister nicht wundern, dass sich Kritik an seinerPerson entzündet. Und wer sein Arbeitspapier zum "Masterplan" erhebt,muss wissen, dass sich auf Master der Reim Desaster machen lässt.Wichtig wäre, dass der "Masterplan" nun wieder als das wahrgenommenwird, was er ist: ein Arbeitsplan. Der Innenminister bleibt unterDruck: Er ist dafür verantwortlich, seinen 63-Punkte-Plan umzusetzen.Zumindest Teile wird er zügig liefern müssen. Die Schleierfahndungvorantreiben, den Ländern bei der Rückführung von Flüchtlingen helfenund die Arbeit des Bundesamts für Migration skandalfrei machen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell