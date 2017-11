Rheinische Post: Kommentar: Die Dosis macht das Gift

Düsseldorf (ots) - Politisch gesehen hat Christian Schmidt vielSchaden angerichtet. Der Minister hat gegen die Geschäftsordnungseiner Regierung verstoßen und das Klima für künftigeKoalitionsverhandlungen schwer belastet. Nun wird es für die Unionnoch schwerer, die SPD für eine dritte Auflage der ungeliebten Grokounter Merkel zu gewinnen. In der Sache aber hat Schmidt recht. Ineiner solche Frage kann sich das größte EU-Mitgliedsland nichtenthalten und Stillstand auslösen. Die Zulassungen laufen aus, dieChemie braucht Ansagen - so oder so. Natürlich muss der Staat dieGefahren für Mensch und Umwelt sorgfältig bewerten. Und natürlich istgerade bei einem Hersteller wie Monsanto größte Skepsis angebracht.Doch grüne Hysterie ist kein guter Ratgeber. Zumal sich dieEinschätzungen der Experten und Behörden zu einem Bild fügen: Danachkann Glyphosat grundsätzlich Krebs auslösen, aber nach jetzigenErkenntnissen nicht bei sachgemäßen Gebrauch. Die Dosis macht dasGift - wieder mal. Wenn Glyphosat erst zum Problem wird, wenn mantäglich 1000 Liter Bier trinkt, ist es keins.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell