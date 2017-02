Rheinische Post: Kommentar: Ditib zieht endlich Konsequenzen

Düsseldorf (ots) - Für den Islamverband Ditib wurde es zuletzteng. Nachdem man die Spitzel-Vorwürfe in weiten Teilen eingeräumthatte, tauchte die Bundesspitze des Verbands erst einmal ab.Auskünfte nur noch schriftlich - wenn überhaupt. Mit schwammigenPressemitteilungen versuchte man, das zuvor Gesagte zu relativieren.Glaubwürdig war das nie. Es schien so, als würde sich die Ditib immerweiter zurückziehen. Ernsthafte Bestrebungen, Konsequenzen aus derSpitzel-Affäre zu ziehen, gab es lange nicht. Nun gibt es einEinlenken. Solange die Affäre nicht geklärt ist, will die Ditib ihrenSitz im NRW-Religionsbeirat ruhen lassen. Bildungsministerin SylviaLöhrmann hatte diesbezüglich eine zeitnahe Stellungnahme gefordert.Heute fährt die Bundesspitze des Verbands zudem in die Türkei, um dieSpitzel-Affäre aufzuarbeiten. Transparenz statt Geheimniskrämerei.Die Ditib wird sich freilich nie vollständig von Ankara lösen(können). Aber sofern der Verband den Mut findet, die übergeordnetetürkische Behörde Diyanet künftig stärker zu hinterfragen, ihr - unddamit Erdogan - bei Verfehlungen lautstark zu widersprechen, wäre dasdoch ein wichtiger Schritt zur Unabhängigkeit.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell