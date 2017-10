Rheinische Post: Kommentar / Das Dilemma der Katalanen = Von Martin Kessler

Düsseldorf (ots) - Es ist gut, dass beide Seiten im Konflikt umdie katalanische Unabhängigkeit erst einmal abrüsten. Aus Madridkommen Signale, dass die Region doch mehr Autonomie bekommen könnte.In Barcelona bereiten sich die Minister der Regionalregierungfriedlich auf ihre Entmachtung vor. Das war nicht immer so inSpanien. Man fragt sich, warum es überhaupt zu dieser unnötigenZuspitzung kommen musste. Die Kämpfer für die Unabhängigkeit stehenunterdessen vor dem Dilemma, wie sie nun weitermachen sollen. Nehmensie an den vom spanischen Ministerpräsidenten Rajoy ausgerufenenWahlen teil, akzeptieren sie die Nichtigkeit derUnabhängigkeitserklärung ihres Parlaments. Verweigern sie sich demUrnengang, könnten sie in die Bedeutungslosigkeit fallen. IhreNachfolger stehen schon bereit. Die separatistischen Katalanen habenbislang wenig staatliche Reife gezeigt. Sie haben sich auf einunwägbares Abenteuer eingelassen. Sie sollten jetzt beidrehen undihre Niederlage eingestehen. Madrid muss das honorieren und darfnicht zum Enthauptungsschlag ansetzen. Beides ist trotz der jüngstenDeeskalation nicht selbstverständlich, aber wichtig für SpaniensZukunft - wirtschaftlich und politisch.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell