Rheinische Post: Kommentar: Digitalisierung als Chance verstehen

Düsseldorf (ots) - Unsere Arbeitswelt steht vor einem gigantischenUmbruch. Noch versteckt er sich hinter so schwammigen Begriffen wieder "Industrie 4.0" oder der "digitalen Fabrik", doch schon jetzt istklar: Dank der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung werdensich die heute gängigen Arbeitsabläufe radikal ändern, vieleTätigkeiten werden in Teilen oder sogar Gänze wegfallen. DieseEntwicklung sollten wir nicht fürchten. Sie kann durchaus ein Mittelsein, um ein zentrales Problem anzugehen: den demografischen Wandel.Studien wie die von Prognos, aber auch Zahlen der Bundesagentur fürArbeit belegen, wie schwierig es ist, genug Fachkräfte zurAufrechterhaltung unserer Wirtschaft zu bekommen. Wenn sichTätigkeiten durch Roboter ersetzen lassen, ist das ein Baustein zurBekämpfung des Fachkräftemangels. In dieser Hinsicht tut vor allemder Mittelstand bislang zu wenig. Die Unternehmen müssen dringendmehr investieren. Außerdem sollten schon heute die wenigenverbliebenen Fachkräfte von morgen für eine deutlich komplexere unddigitalere Arbeitswelt fit gemacht werden. Denn sonst hat auch dieIndustrie 4.0 ein Fachkräfteproblem.