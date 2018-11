Rheinische Post: Kommentar: Das Diesel-Urteil blamiert Laschet

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Man muss realistisch sein: Verhindert hätteeine Landesregierung, gleich welcher Zusammensetzung, Urteile wiejenes aus Köln wohl nicht mehr. Zu lange haben die Verantwortlichenzuvor geschlafen, zu hoch sind in vielen Städten die Abweichungen vonden Grenzwerten bei Stickoxiden. Und die wichtigen Entscheidungenwerden sowieso in Berlin getroffen. Es wäre daher nicht nötiggewesen, dass Armin Laschet schon vor irgendwelchen Urteilenklarstellte, Fahrverbote seien "rechtswidrig". Die Quittung bekommter jetzt. Jedes Urteil, das Richter zu diesem Thema sprechen,blamiert den Ministerpräsidenten. Denn es ist ja längst nicht dererste Fall, in dem diese Landesregierung einem Gericht das Urteilvorwegnimmt. Man erinnere sich nur an den zu Unrecht abgeschobenenSami A., dessen Fall sogar die ranghöchste Verfassungsrichterin inNRW veranlasste, die Unabhängigkeit der Gerichte zu betonen.Handlungsfähigkeit demonstriert man nicht durch Aktionismus - undauch wenn der Aachener Armin Laschet sich vielleicht von historischenPersönlichkeiten aus der Karlsstadt inspiriert fühlt, sind dieZeiten, in denen der Landesherrscher Recht spricht, glücklicherweiselängst vorbei.