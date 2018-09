Rheinische Post: Kommentar: Diesel-Pranger

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Der Dieselskandal jährt sich am heutigenDienstag zum dritten Mal, doch das Problem ist kein bisschen kleinergeworden. Am Pranger stehen in erster Linie die Autohersteller, inzweiter aber auch die Bundesregierung. Sie hat versagt, weil sie dasProblem jahrelang ausgesessen hat. Im Kanzleramt und imVerkehrsministerium fehlte der Wille, die Hersteller als Verursacherdes Problems zu zwingen, es endlich nachhaltig zu lösen. Ihrillegales Handeln ist den Konzernen rechtlich schwer nachzuweisen.Politisch aber sollte es einer Regierung gelingen, auch gegenübereinflussreichen Autokonzernen die Interessen des Gemeinwohlsdurchzusetzen. Es darf nicht sein, dass der Gesundheitsschutz demInteresse der Konzerne dauerhaft untergeordnet wird.Software-Updates, die noch dazu total verspätet beginnen, lösen dasProblem schlechter Luft nicht, sie lindern es nur. TeurereHardware-Nachrüstungen müssen deshalb auf Kosten der Herstellerdurchgesetzt werden. Auch Umstiegsprämien für Fahrer von Dieselautos,bei denen die Umrüstung unwirtschaftlich wäre, könnten eine Lösungsein.