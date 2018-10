Rheinische Post: Kommentar / Diesel-Fahrer sind doppelt gestraft = VON ANTJE HÖNING

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Verkehrsminister Andreas Scheuer sprach voneinem "Riesenschritt", Umweltministerin Svenja Schulze von einem"guten Konzept": Das wirft erneut die Frage auf, was es bei derNachtsitzung in Berlin zu trinken gab. Das Diesel-Paket, auf das sichdie Koalitionäre geeinigt haben, ist weder geeignet, zuverlässigFahrverbote zu verhindern noch betrogenen Kunden zu ihrem Recht zuverhelfen. Die Autokonzerne sollen den Diesel-Fahrern nun alsoUmtauschprämien anbieten. Das machen diese gerne, kurbeln sie doch soihren Absatz an. Doch der Umwelt ist damit nicht geholfen: Dannfahren schmutzige Diesel eben nicht in Düsseldorf, sondernandernorts, oder wandern, obwohl nicht alt, in die Schrottpresse. Wersich kein neues Auto leisten kann, hat ohnehin Pech - die SPD konntesich wieder einmal nicht durchsetzen. Zwar schreiben die Koalitionäreals fromme Erwartung in ihr Papier, dass die Hersteller Nachrüstungenanbieten. Doch die Tinte war kaum getrocknet, da haben BMW und Co.bereits abgewinkt. Zu teuer, zu riskant. Ganz schön frech. MindestensVolkswagen und Audi haben ihre Kunden offensiv betrogen und sind bisheute nicht bereit, dafür angemessen Verantwortung zu übernehmen. DieBereitwilligkeit, mit der sie dagegen in den USA Milliarden zahlen,zeigt, dass sie nur die Sprache des staatlichen Zwangs verstehen.Davor aber schreckte die Bundesregierung zurück. So sind dieDieselfahrer doppelt geschädigt: Einst hatte die Regierung Grenzwerteakzeptiert, aber nichts für die Durchsetzung getan und so belasteteStädte der Deutschen Umwelthilfe ausgeliefert, die Fahrverbote mitGerichten erzwingt. Dann tut sie nichts Angemessenes, um dieUnfallstelle zu räumen. Kein Riesenschritt, sondern ein Totalschaden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell