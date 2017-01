Rheinische Post: Kommentar / De Maizières Stunde = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Die Beliebtheitswerte von Innenminister Thomasde Maizière sind nach dem Anschlag von Berlin geradezu in die Höhegeschnellt. Zu Recht. De Maizière lenkte die Debatte überKonsequenzen sofort auf eine sachliche Ebene, obwohl in Deutschlandgerade der schlimmste Terroranschlag seit Aufkommen desislamistischen Kampfs gegen die westliche Welt geschehen war. Erverkniff sich jede triumphierende Bemerkung in RichtungKoalitionspartner. Anlass hätte er dafür durchaus gehabt. Bereits imHerbst legte er Pläne für eine erweiterte Anwendung der Abschiebehaftvor, die bei der SPD aber auf Skepsis stießen. Der Fall Anis Amrizeigt auf bittere Weise, wie richtig der Innenminister mit seinenPlänen lag. Der Minister, der so oft scharfe Kritik einsteckenmusste, weil er in Krisenlagen den Ton nicht traf, zeigt in derbisher schwersten Terror-Krise Größe. Es ist Zeit, dass die Länderihren eitlen Widerstand gegen de Maizières Pläne einer Bündelung desVerfassungsschutzes aufgeben. Wie soll Sicherheit überhauptfunktionieren, wenn nicht zentral organisiert?www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell