Rheinische Post: Kommentar / Dafür sind Rechte da = VON HENNING RASCHE

Düsseldorf (ots) - In die Psychiatrie geht niemand zum Vergnügen.Es geht dort, wie die Psychiaterin Nahlah Saimeh sagt, nicht um"Butzebutze", sondern um Existenzen. Die Menschen in einerPsychiatrie haben Probleme, man muss ihnen helfen. Sie sind deshalbkeine Menschen zweiter Klasse, sie verfügen, eigentlichselbstverständlich, über die gleichen Rechte wie alle anderen. Es istbedauerlich, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidungüber Fixierungen darauf hinweisen musste. In den meistenBundesländern konnten Patienten bislang festgebunden werden, ohnedass ein Richter das je genehmigen musste. Dabei ist dies dergrößtmögliche Eingriff in die Freiheit des Menschen; sie istvollständig aufgehoben. Die Fixierten sind "hilflos und ohnmächtigausgeliefert", wie die Richter schreiben. Das gilt gar für dieBefriedigung natürlicher Bedürfnisse. Die Fixierung ist entwürdigend,sie darf daher nur das allerletzte Mittel sein. Konzepte wie in denNiederlanden, die gänzlich ohne Fesseln auskommen, sind eineÜberlegung wert. Grundrechte sind kein Suffix, sie sind gerade fürdie Schwachen da.