Rheinische Post: Kommentar: DFB stützt Imperator

Düsseldorf (ots) - Die Wiederwahl von Gianni Infantino hätte kaumsinnbildlicher für die Fifa sein können. Beim Kongress desWeltverbandes in Paris wurde er per Akklamation im Amt bestätigt. MitApplaus also. So wie einst Feldherren im Römischen Reich zumImperator geklatscht wurden. Seit 2016 herrscht Infantino wie einSonnenkönig. Auf seinen Wunsch wurde die WM 2026 auf 48 Teamsausgeweitet. Sein Vorhaben, schon die WM 2022 in Katar mit 48Mannschaften auszutragen, scheiterte dagegen. Immerhin. Doch dass dieGastarbeiter auf den WM-Baustellen unter unwürdigen Umständen lebenund arbeiten - Nebensache. Dass häufig ihre Pässe eingezogen undGehälter nicht ausgezahlt werden - für die Fifa irrelevant. Dass essogar mehrfach zu Todesfällen kam - für die Fifa kein Grund,Konsequenzen zu ziehen. Und der DFB? Der mitgliederstärkste Verbandinnerhalb der Fifa sah in alledem kein Hindernis, InfantinosWiederwahl einstimmig zu unterstützen. So bleibt der Schweizer alsoweiter Imperator des Fußball-Reiches. Und weder ein Brutus, noch garein seriöser Gegenspieler ist irgendwo in Sicht.