Rheinische Post: Kommentar: Chemnitzer Erwartungen

Düsseldorf (ots) - Die Justiz steht nicht nur für angemesseneStrafen und gerechte Urteile, sie führt mit ihrer sorgfältigenSachverhaltsermittlung auch immer wieder zur Befriedung inaufwühlenden Streitfragen. Das ist vom Dresdner Prozess gegen einenmutmaßlichen Täter der tödlichen Messerattacke in Chemnitz kaum zuerwarten. Die Stadt war sofort voller Gerüchte, vollerwidersprüchlicher Augenzeugenwahrnehmungen, voller Aussagen, die malzugespitzt und dann wieder zurückgenommen wurden. Vor allem fehltimmer noch der zweite mutmaßlich Beteiligte. Wenn OberbürgermeisterinBarbara Ludwig trotzdem sagt, ein Freispruch wäre "schwierig", dannist das im Ansatz nachvollziehbar, wenn man einzig die zu erwartendenReaktionen auf einen möglichen Freispruch in den Blick nimmt. Aberdiese Einschätzung behält man dann für sich, bespricht sie allenfallsmit den Sicherheitsbehörden für die Lagebeurteilung am Tag derUrteilsverkündung. Die Aussage öffentlich zu tätigen, istverhängnisvoll für das Verständnis vom Rechtsstaat. Und sie istpolitisch töricht, kommt sie doch einer indirekten Einladung aninteressierte Kreise gleich, im Falle eines Freispruchs erst einmalfür "schwierige" Zustände zu sorgen. Mancher scheint in dersächsischen Stadt überfordert zu sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell