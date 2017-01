Rheinische Post: Kommentar: Chance vertan

Düsseldorf (ots) - Es gibt noch viele offene Fragen im Fall Amri,auch in Nordrhein-Westfalen. Zum Beispiel, warum dieStaatsanwaltschaft Duisburg ihn nicht ausfindig machen konnte, obwohler in Kleve bei der Ausländerbehörde vorsprach. Oder ob dasNRW-Innenministerium die Ausländerbehörde in Kleve tatsächlichanwies, für Amris Haftentlassung in Ravensburg zu sorgen. DieLandesregierung hätte gestern im Landtag die Gelegenheit gehabt,glaubwürdig zur Klärung dieser offenen Punkte beizutragen. DochMinisterpräsidentin Hannelore Kraft verzichtete in ihrer Erklärungdarauf, sich inhaltlich mit dem Fall Amri genauerauseinanderzusetzen. Und Innenminister Ralf Jäger wiederholte seineEinschätzung, dass er im Fall Amri an die Grenzen des Rechtsstaatsgegangen sei. Ein von der Exekutive bestellter Gutachter soll nunklären, was die Exekutive versäumt haben könnte. Damit hat dieLandesregierung eine Chance vertan, die Aufklärung in der Sache zuunterstützen. Gerade das wäre aber notwendig, um das Vertrauen derBürger in demokratische Kontrolle zu stärken.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell