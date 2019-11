Rheinische Post: Kommentar: Chance für Fortschritt in der Bildung vertan

Düsseldorf (ots) - Es mag ja verständlich sein, dass die Länder in der Debatteum einheitlichere Bildungsstandards und mehr Transparenz empfindlich bisallergisch reagieren. Schließlich ist die Bildung seit jeher ihre Kernkompetenzund mittlerweile ihre letzte Bastion in Abgrenzung zum Bund. Und richtig ist,dass die Bundesbildungsministerin aus dem Berliner Regierungsviertel nicht sogut einschätzen kann, was es für Angebote in den sehr unterschiedlichen Regionendes Bundesgebietes braucht, um gute Bildung zu gewährleisten. Einzentralistisches System wäre also der falsche Weg, aus vielen - auchhistorischen - Gründen. Doch das, was sich allen voran Bayerns MinisterpräsidentMarkus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann(CDU) da gerade leisten, ist kurzsichtig und zeugt von kleinlichemGartenzaun-Denken. Ihre Absage an den Nationalen Bildungsrat ist nur in ihreneigenen Ländern vermittelbar. Bayern und Baden-Württemberg, die inBildungsrankings häufig auf den vorderen Plätzen landen, sorgen sich um ihrehohen Standards. Das ist legitim. Aus diesem Grund aber ein lediglich beratendesGremium dem Erdboden gleichzumachen, das noch gar nicht gestartet war undwichtige Probleme lösen sollte, muss auf Ablehnung stoßen. ModerneBildungspolitik muss alte Hindernisse beseitigen können. Die Länder abertorpedieren ein weiteres Mal jegliche Fortschrittsversuche. Damit vertun sieeine Chance, Deutschland voranzubringen. Daher müssen die jetzt kritischauftretenden Länder sich nicht wundern, wenn das öffentliche Vertrauen in sieals Bildungsverantwortliche auf einen Tiefpunkt gefallen ist. Sie leisten genauder Debatte Vorschub, die sie unbedingt verhindern wollen: Ob mehrzentralistische Elemente im deutschen Bildungssystem nicht doch der bessere Wegwären.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4450233OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell