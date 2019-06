Rheinische Post: Kommentar: CDU enttäuscht

Düsseldorf (ots) - Weil die Scheinwerfer gerade auf das SPD-Dramagerichtet sind, fällt nicht so auf, wie angeschlagen auch die Unionist: Annegret Kramp-Karrenbauer hat wirtschaftspolitisch einenFehlstart hingelegt, nach der Europawahl lässt sich kaum mehr vonVolkspartei sprechen. Und nun erhält AKK in einer Kanzler-Umfrageauch nur halb so viel Zustimmung wie Grünen-Star Robert Habeck.Nicht mal die Wirtschaft kann die CDU mehr überzeugen: Beim Tag derIndustrie rechnete diese mit der großen Koalition ab und schloss dieUnion ausdrücklich ein. Gewiss: Die Klagen der Unternehmen übersteigende Stromkosten und Sozialausgaben, über schleppendenNetzausbau und Nachteile im internationalen Steuerwettbewerb sindnicht neu. Aber die Baustellen sind es eben auch nicht. IhremAnspruch, gute Rahmenbedingungen zur Entfaltung der sozialenMarktwirtschaft zu schaffen, wird die Union nicht gerecht. AnRenten-Wohltaten werden die Firmen noch Jahre zahlen, derWirtschaftsminister gilt bei ihnen als Ausfall. Für eine Partei, diesich als Mutter der sozialen Marktwirtschaft sieht, ist dasenttäuschend.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell