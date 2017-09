Rheinische Post: Kommentar: Bürger im Diesel-Nebel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Der erste Diesel-Gipfel im August, bei dem sichMitglieder der Bundesregierung mit Spitzen der Automobilwirtschafttrafen, war ein Gipfel der Unverschämtheit. Die dortigenVerabredungen waren so dünn, dass die Automobilwirtschaft sich selbstgewundert haben dürfte, wie billig sie mit ihrem Abgasbetrugdavonzukommen scheint. Für die Millionen von Fahrverboten bedrohtenDiesel-Fahrer in Deutschland war dieser Gipfel keine Hilfe. Amkommenden Montag berät die Kanzlerin mit den Kommunen über dieDiesel-Misere. Diesel-Gipfel Teil II. Eine weitere Nebelkerze wiebeim ersten Diesel-Gipfel kann die Politik sich nicht leisten. Esgenügt nicht, wenn sie nur mit dem Finger auf die Automobilindustriezeigt. Sie selbst hat die Bürger jahrzehntelang zum Kauf derangeblich umweltfreundlichen Diesel-Autos aufgefordert. Deshalb istdie Politik den Diesel-Fahrern jetzt auch eine verbindliche Antwortauf die Frage schuldig, was all diese Käufer nun mit ihrenDiesel-Autos noch machen sollen. Und zwar bitte noch vor derBundestagswahl.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell