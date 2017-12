Rheinische Post: Kommentar / Bündnis für Europa = Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Viele Argumente fallen einem nicht mehr ein fürdie dritte große Koalition in der vierten Legislaturperiode. Schondie noch amtierende Regierung hatte das Versprechen, großeKoalitionen könnten Großes leisten, nicht erfüllt. Klientelpolitikzulasten künftiger Generationen war ein Ergebnis. Nun also wieder die"Groko"? Wie sollte man die Kritiker besänftigen? Vielleicht nur,indem man das zentrale Thema in den Vordergrund stellt: Europa. DerKontinent ist so gespalten wie nie, zugleich hat FrankreichsPräsident Macron visionäre Reformideen vorgestellt. Er braucht eineAntwort aus Berlin. Viel Zeit bleiben Union und SPD nicht, spätestensim Frühsommer 2018 beginnt der Europawahlkampf 2019. Vorher solltenPflöcke eingeschlagen werden, für eine EU-Armee, für eineschlagkräftige Terrorabwehr, für ein EU-Asylsystem, für einenEuropäischen Währungsfonds, aber gegen neue Verteiltöpfe. GerhardSchröder hatte mal das Bündnis für Arbeit ausgerufen, umwiderstreitende Interessengruppen an einen Tisch zu holen. AngelaMerkel könnte aus Union und SPD ein Bündnis für Europa schmieden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell