Rheinische Post: Kommentar: Bündnis der eckigen Klammern

Düsseldorf (ots) - Diese Woche soll also die Woche der Wahrheitsein für die Jamaikaner im kalten Berlin. Wirklich? Man wundert sichüber die ambitionslosen Papiere, die von CDU, CSU, Grünen und FDPzusammengeschrieben werden. Dort, wo die großen Fragen Migration,Klima, Bildung auftauchen, dominiert das Symbol des Dissens, dieeckige Klammer. Noch keine Einigung gefunden! Man wundert sich überdie Teilnahmslosigkeit der CDU-Chefin, die doch nur alsJamaika-Kanzlerin Neuwahlen (dann ohne sie!) verhindern und ihrevierte Amtszeit beginnen kann. Ja, die Koalition ist eine derunterschiedlichen Mentalitäten. Das hat die Bevölkerung begriffen,sie hat aber nun mal so gewählt. Die Vernunftehe Schwarz-Gelb-Grünkönnte für die Gesellschaft ja genau das sein, ein Bündnis derVernunft. Es gibt gemeinsame Interessen: solide Finanzen, Aufbruchbei Bildung und Digitalisierung. Ökologie und Ökonomie. Freiheit inVerantwortung. Das mögliche Bündnis könnte raus aus dem bleiernenEtatismus, den die große Koalition in der Sozialpolitik gezeigt hat(Gibst du mir die Rente mit 63, gebe ich dir die Mütterrente). Union,Grüne und FDP könnten eine zielgerichtete Verteilungspolitikentwickeln, in der die Wertschätzung für Alleinerziehende, Erzieher,Pfleger, Familien zum Ausdruck gebracht wird. Das Mega-ThemaDigitalisierung könnte ernst genommen werden mit Durchgriffsrechtenin einem Ressort. Deutschland als Vorreiter vom Glasfaserausbau überden digitalen Unterricht und die vernetzten Fabriken bis zumelektronischen Bürgeramt. Eine Vision! Ja, und? Die Migration nachdem Gauck'schen Verfahren bearbeiten. Das Herz ist weit, dieMöglichkeiten sind begrenzt. Eine kluge, gesteuerte Zuwanderung,verbunden mit einer konsequenten Asylpolitik, die in der Not hilft,aber in der Regel das Recht anwendet, also Flüchtlinge ohneBleibegrund auch zurückführt und zwischen Armut und Verfolgungunterscheidet. Ein ökologisch-christlich-freiheitliches Bündniskönnte nachhaltig wirken, aber neue Energieformen nicht mit derGießkanne, sondern mit marktwirtschaftlichen Anreizen fördern. EinNeuzuschnitt der Ressorts könnte die Themen Digitalisierung, Bildungund Integration aufwerten, auch die zentrale Bildungspolitik. DieZusammenführung der globalen Ressorts Außen- und Entwicklungshilfewäre ein Modell, die Versöhnung von Umwelt- und Landwirtschaft einanderes. Eine kraftvolle und visionäre Antwort auf MacronsEuropa-Pläne könnte zeigen, dass Deutschland die EU stärken will,nicht abbauen. Bis Freitag haben die Parteien ja noch Zeit.