Rheinische Post: Kommentar: Das Buch ist nicht tot

Düsseldorf (ots) - Wir sind also nicht mehr die Mehrheithierzulande und werden es auch nie mehr werden: wir Käufer vonBüchern. In den vergangenen fünf Jahren ist ihre Zahl um mehr als 6,4Millionen zurückgegangen, wie überhaupt das Interesse an Büchernstetig nachlässt. Eine Branche im Dauertief, und das trotz derMegaseller von Frank Schätzing, Donna Leon, Maja Lunde usw.Wahrscheinlich würde nicht einmal Harry Potter mehr eine Wendeherbeizaubern können, weil das nachlassende Interesse eben keineMomentaufnahme ist, sondern eine Zeiterscheinung. In der sogenanntendigitalen Multitasking-Gesellschaft fehlt es immer mehr an Ruhe,Geduld und Langsamkeit, was man früher Muße nannte. Die neue Studiedazu ist ein Abbild solcher Unruhe. Es wird künftig wenigerBuchhandlungen geben und weniger Verlage, die Diskussionen überNeuerscheinungen werden leiser sein. Dennoch: In Deutschlanderscheinen jedes Jahr 70.000 neue Titel, und die Buchpreisbindung istein Segen für die Vielfalt. Das Buch ist nicht tot. Und wer liest,weiß, warum. Selbst schuld, wer's unterlässt.