Rheinische Post: Kommentar / Die Briten haben ihren Fall Amri = Von Martin Kessler

Düsseldorf (ots) - Noch ist nicht klar, wer der Attentäter vonLondon genau ist. Doch offenbar hatte ihn der britische GeheimdienstMI5 unter Beobachtung und später wieder losgelassen. Begründung: Wirkönnen nicht alle Gefährder überwachen. Das klingt ganz ähnlich wiedie Entschuldigung der deutschen Sicherheitsbehörden im Fall AnisAmri. Doch so leicht dürfen Polizei, Geheimdienst undVerfassungsschutz nicht davon kommen. Wenn Gefährder bekannt sind,dürfen die Sicherheitsbehörden sie nicht entwischen lassen. Das hatsich nun schon mehrfach als fatal erwiesen. Die Briten werden weiterhochrüsten. Das Parlament wird noch besser gesichert, Autos werdenvon neuralgischen Punkten verbannt und die Kontrollen verschärft. Dasist in Ordnung in einer Zeit terroristischer Bedrohung. Aberintelligenter Schutz zeigt sich auch darin, wie Sicherheitskräfteihre Informationen gewinnen und die Bewegungsfreiheit von Gefährderneinschränken. Dort ist noch längst nicht alles ausgereizt. Um diePolizeiarbeit zu erleichtern, wäre auch überlegenswert, ob schonintensive Kontakte zu radikalen Gruppen strafbar sind. DerRechtsstaat muss alle seine Instrumente weiter schärfen.www.rp-online.de