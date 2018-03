Rheinische Post: Kommentar: Briten brauchen Freunde

Düsseldorf (ots) - Russland wird die britischen Sanktionenachselzuckend wegstecken können, solange sie unilateral bleiben. Einemultilaterale Aktion gegenüber dem Kreml dürfte ungleichwirkungsvoller sein. Ob es dazu kommen wird, ist aber fraglich. DennGroßbritannien kann nicht mehr auf so viele instinktive Freundezählen wie früher. Die sogenannte besondere Beziehung, die dasKönigreich seit dem Zweiten Weltkrieg mit den USA pflegte, litt schonunter Präsident Barack Obama. Sein Nachfolger Donald Trump zögertejetzt schmerzhaft lange, bevor er sich an die Seite der Britenstellte. Während die Brücke über den Atlantik nicht mehr diebelastbarste ist, macht sich Großbritannien im Zuge des Brexit daran,auch die Brücke über den Ärmelkanal zu demontieren. London brauchtFreunde, befindet sich aber in einer Phase der Entfremdung. Dienächsten Wochen werden zeigen, ob es tatsächlich zu einem westlichenSchulterschluss gegenüber der russischen Provokation kommen kann oderob sich die Versprechen der Solidarität aus Berlin und Paris alsLippenbekenntnisse herausstellen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell