Rheinische Post: Kommentar / Briten in der Defensive = Von Antje Höning

Düsseldorf (ots) - Zunächst mag Theresa May frohlockt haben, dassTrump die Wahl gewann. Hat er nicht, wie viele Briten, die EUgeldgierig und überflüssig genannt? Könnte nicht der US-Markt in demMaße an Bedeutung für die Briten gewinnen wie Europa verliert? Nichtumsonst ist May die erste Regierungschefin, die der Präsident heutezum Besuch empfängt. Doch inzwischen dürfte May schwanen, dass derPreis für die "special relationship", die besondere Beziehung beiderLänder, die Trump weiter festigen will, hoch ist. Mit Folterverhören,die Trump preist, will das liberale Großbritannien nichts zu tunhaben. Ohnehin zeigt sich, dass die Briten selbst die größtenVerlierer des Brexit sein könnten. Die Investitionen brechen bereitsein, die britische Wirtschaft verliert Arbeitskräfte, wenn dieRegierung die Zuwanderung stoppt. Immer mehr Unternehmen sehen sichgezwungen, ihre Sitze zu verlegen, um die Eintrittskarte für die EUzu behalten. Dass die britische Regierung bereits davon spricht, ihrLand zur Steueroase zu machen, damit es attraktiv bleibt, zeigt nur,wie sehr sie sich in der Defensive befindet.