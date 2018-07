Rheinische Post: Kommentar / Brexit weichgespült = VON MATTHIAS BEERMANN

Düsseldorf (ots) - Vor zwei Jahren hat eine knappe Mehrheit derBriten dafür gestimmt, die EU zu verlassen - viele davon im Vertrauenauf die großartigen Verheißungen, die die Brexit-Befürworter miteinem Austritt verknüpften. Endlich von den Brüsseler Fesselnbefreit, so versicherten sie, könne Großbritannien endlich aufbrechenzu neuen Ufern. Oder auch zu alten - manchmal klang es so, als gingees um die Wiedererrichtung des Empire. Das Weißbuch, das diebritische Regierung nun vorgelegt hat, spiegelt dagegen dieErnüchterung wider, die seither stattgefunden hat. Plötzlich ist derharte Brexit, den Premierministerin Theresa May noch vor Kurzemforderte, weichgespült. Nun will man sich doch weiter an vieleEU-Regeln halten, um wenigstens die schlimmsten wirtschaftlichenFolgen des Brexits zu vermeiden. Es ist der bisher realistischsteVorschlag, den May auf den Tisch gelegt hat, aber er enthält immernoch viel Wunschdenken. Und die unausgesprochene Drohung: Wenn die EUnicht zustimmt, folgt mir einer nach, der alles noch viel schlimmermacht. Und damit hat sie leider recht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell