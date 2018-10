Rheinische Post: Kommentar / Brexit-Opfer Irland = VON ANTJE HÖNING

Düsseldorf (ots) - Dass die EU ein Friedensprojekt ist, zeigt sichvor allem in Irland. Lange tobte auf der Insel ein blutigerBürgerkrieg. Mit dem Karfreitagsabkommen 1998 änderte sich das, heuteist die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irlandunsichtbar: Waren, Kapital und Menschen können frei passieren. Undwer sich austauscht, bekämpft sich nicht. Doch das könnte baldGeschichte sein. Mit Großbritannien tritt auch Nordirland aus der EU,Schlagbäume müssten wieder fallen. David Cameron, der leichtfertigdas Referendum ansetzte, droht Totengräber des irischen Friedens zuwerden.Zu Recht besteht die EU darauf, dass es einen Brexit-Deal nurgibt, wenn er nicht zu neuen Grenzen führt. Als Kompromiss steht imRaum, dass das Vereinigte Königreich vorübergehend in der Zollunionbleibt. Die Hardliner wollen nicht mal das akzeptieren.Rosinenpickerei wäre es ohnehin: Die Freizügigkeit von Menschen wirdeingeschränkt, die von Waren bleibt. Es gibt nur einen Ausweg: einzweites Referendum. Und hoffen, dass die Briten verstehen, was aufdem Spiel steht - für Wirtschaft und Frieden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell