Rheinische Post: Kommentar: Brexit-Desaster mit Ansage

Düsseldorf (ots) - Die Brexit-Debatte wurde bislang überwiegendwirtschaftlich geführt. Wahrscheinlich, weil Ökonomen ihre Prognosengerne in gut kommunizierbare Zahlen verpacken: Wie viele Jobs kostetder Brexit? Um wie viele Milliarden bricht das Volkseinkommen ein? Umwie viele Transportcontainer der Export? Volkswirte nehmen für sichin Anspruch, derartige Fragen relativ genau beantworten zu können undfinden deshalb breites Gehör. Die Popularität vonvolkswirtschaftlichen Hochrechnungen mit pseudoexakten Ergebniszahlenverdrängt das Bewusstsein für die Vielschichtigkeit der Bexit-Folgen.Kaum diskutiert werden etwa die Konsequenzen für die InnereSicherheit in Deutschland. Die Politik hat offenbar völlig versäumt,die deutsch-britische Polizeiarbeit auch für den Fall einesungeregelten Brexit mit einem gesonderten Abkommen abzusichern. DreiJahre nach dem Brexit-Referendum und wenige Monate vor einemmöglichen ungeregelten Brexit ist das ein kaum nachvollziehbarerSachstand. Wahrscheinlich gibt es viele weitere Brexit-Aspekte, diein der öffentlichen Debatte zu kurz kommen. Die Fernwirkung zumBeispiel, die der Austritt Großbritanniens auf das Bemühen um eineeuropäische Außenpolitik haben wird. Oder auf die EU-feindlichenGrundströmungen, die in fast allen Mitgliedsstaaten schon seit Jahrenkontinuierlich zunehmen. Und erhöht das Großexperiment einernationalen Entsolidarisierung auch die Akzeptanz für mehr Egoismus imAlltag? Wird der gespenstische Erfolg des britischenSpitzenpolitikers Nigel Farage, der die Brexit-Entscheidung seinesLandes gezielt mit erfundenen Informationen herbeimanipuliert hat,Nachahmer finden? Die wirtschaftlichen Folgen des Brexit sind schlimmgenug. Aber wir können dankbar sein, wenn es die schlimmsten Folgendes Brexit bleiben.