Rheinische Post: Kommentar / Brennpunkt Korea = Von Martin Kessler

Düsseldorf (ots) - Nordkoreas Diktator Kim eskaliert denAtomstreit mit den USA und sendet Entspannungssignale in den Süden.Er mag hoffen, Südkorea und die USA zu entzweien. Tatsächlichriskiert der Herr des Nordens seine Macht. Kim kann denPropagandakrieg mit Atomdrohungen gegen die USA nicht gewinnen, weiler irgendwann unglaubwürdig wird. Noch macht Trump beimDrohgebärdenspiel mit. Doch wenn sich der US-Präsident auf Druck derÖffentlichkeit und auf Drängen seiner Berater eines Besseren besinnt,kann er Kim am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Eine loseAtomkanone in der Hand Kims wird auch dessen Verbündeter China nichtendlos tolerieren. Die Öffnung gegenüber Südkorea ist ebenfalls einzweischneidiges Schwert. Wenn sich für die Bewohner des Nordens nurein winziger Türspalt öffnet, werden sie Kim hinwegfegen und demSüden sofort beitreten. Besser wäre ein koreanischer Gorbatschow, derdem Kim-Spuk ein Ende setzt und vorsichtige Reformen anstößt - mitdem Ziel der Wiedervereinigung.