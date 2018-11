Rheinische Post: Kommentar: Der Brandstifter sitzt in Moskau

Düsseldorf (ots) - VON MATTHIAS BEERMANN Fünf Jahre dauert dierussische Aggression gegen die Ukraine nun schon an. Im Osten desLandes wird jeden Tag geschossen, sterben Menschen. Mehr als 10.000Tote hat dieser Konflikt schon gekostet. Verglichen damit wirkt dasScharmützel im Asowschen Meer schon beinahe harmlos und die Ausrufungdes Kriegsrechts durch den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenkoüberzogen. Zumal diese Maßnahme dem Land im Kampf gegen dasübermächtige Russland nicht hilft. Also alles nur ein zynischesWahlkampfmanöver in Kiew, wie man jetzt in Moskau behauptet? Man kannso etwas nicht ausschließen, aber auf der anderen Seite hätteRusslands Präsident Wladimir Putin mindestens ebenso großes Interessean einer Eskalation, um das murrende Volk in bewährter Weise mitpatriotischer Propaganda abzulenken. Man sollte nicht vergessen, dasses seit 2014 stets der Kreml war, der diesen Konflikt zunächstausgelöst und dann stetig befeuert hat. Die Hoffnung, dass Putinseines kriegerischen Abenteuers inzwischen überdrüssig geworden seinkönnte, ist spätestens am Wochenende erneut geplatzt. DieDestabilisierung der Ukraine geht ungeniert weiter. Bei allergerechtfertigten Kritik an der Regierung in Kiew: Der Brandstiftersitzt in Moskau.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell