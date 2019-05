Rheinische Post: Kommentar / Bittere Wahrheit = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Droht uns ein neuer Großkonflikt am PersischenGolf? Man kann das nach der Entwicklung der letzten Tage nicht mehrausschließen. Und sollte es tatsächlich so weit kommen, wäre wohlnicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt davon betroffen.Schließlich wird durch die Meerenge von Hormus immer noch der größteTeil der globalen Ölproduktion verschifft. In den 80er Jahren hat mangesehen, was passiert, wenn diese Schlagader der Weltwirtschaftunterbrochen wird.Die amerikanischen Vorbedingungen für Nachverhandlungen zumAtomabkommen lesen sich eher wie eine Aufforderung zurTotalkapitulation an das Regime in Teheran. Dass die Mullahseinlenken, scheint daher undenkbar. Man mag zwar kaum glauben, dassUS-Präsident Donald Trump, der seinen Wählern einen Rückzug der USAaus den Konfliktzonen versprochen hat, tatsächlich einen Kriegprovozieren will. Trotzdem könnte es am Ende darauf hinauslaufen -und wir Europäer werden das nicht verhindern können. Die bittereWahrheit ist: Keiner der Akteure in diesem gefährlichen Poker nimmtuns noch ernst.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell