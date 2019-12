Rheinische Post: Kommentar / Bitte keine Hängepartie! = Von Jan Drebes

Düsseldorf (ots) - Viel mehr Erwartungsdruck kann auf einem SPD-Parteitag kaumliegen: Da stellen sich zwei designierte Vorsitzende zur Wahl, die es nichtleicht haben werden, die Partei und vor allem die Fraktion hinter sich zu einen.Mit welchem Ergebnis statten die Delegierten das nicht unumstrittene Duo aus?Bekommen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans genug Rückhalt für ihreschwierige Mission?Schwierig ist sie, weil es nicht nur darum geht, die Partei aus dem Talschlechter Umfragen und niederschmetternder Wahlergebnisse zu führen. Die neueSpitze muss auch gleich einen Großteil der Verantwortung für die Zukunft derRegierung übernehmen. Um das miteinander zu kombinieren, soll der Parteitag amWochenende zwar über einen Leitantrag abstimmen. Ein klares Votum für oder gegendie Koalition soll daraus aber nicht hervorgehen. Die Taktik: Gespräche mit CDUund CSU führen und dann voraussichtlich den Parteivorstand entscheiden lassen,ob das alles noch so viel Sinn macht mit dieser vielfach schon totgesagtenKoalition. Doch bekanntlich leben Totgesagte länger. Und so droht wieder einemonatelange Hängepartie mit Krisengipfeln im Kanzleramt - nur, um am Ende dochin einer Showdown-Sitzung des SPD-Vorstandes Klarheit über diese zwei quälendenFragen zu erhalten: Geht's weiter? Und wenn ja, wie lange?Der Schaden droht groß zu werden, etwa für die Wirtschaft. Zuerst aber für dieVolksparteien, insbesondere für die SPD. Denn sollten die Sozialdemokratenbestimmte Forderungen zum Klimaschutz und zu deutlich mehr Investitionen mitsamteiner Abkehr von der schwarzen Null nicht durchbekommen und trotzdem in derGroko bleiben, wäre ihre Glaubwürdigkeit am Nullpunkt angelangt. Und die neueFührung wieder am Ende. Was es braucht, ist ein zügiger und dann bitte auchabschließender Beschluss zur Koalition.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4457950OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell