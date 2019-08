Rheinische Post: Kommentar: Biesenbach ist kein Sprücheklopfer

Düsseldorf (ots) - Gegen NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU)stehen zwei Vorwürfe im Raum. Der schwerere: Die Opposition und Teileder Polizei werfen ihm vor, dass die Gerichte in NRW immer längerbrauchen, um Straftäter zu verurteilen. Der kleinere Vorwurf lautet:Biesenbach habe als früherer Oppositionspolitiker die langenVerfahrenszeiten selbst stets kritisiert und liefere jetzt nichtentsprechend. Deshalb sei er unglaubwürdig. An dem kleineren Vorwurfist etwas dran. Als Oppositionspolitiker nahm Biesenbach den Mund beidiesem Thema tatsächlich etwas zu voll. Deshalb sind Teile deraktuellen Statistik jetzt für ihn peinlich. In der Opposition fordertund kritisiert es sich eben leicht. In der Regierungsverantwortungist es wesentlich schwieriger, die beklagten Schieflagen dann auch zukorrigieren. Nun stoßen Biesenbach seine markigen Sprüche ausOppositionszeiten sauer auf. Aber welcher Minister hätte diesesProblem nicht? Der schwerere Vorwurf, Biesenbach würde nicht genugfür die Beschleunigung der Verfahren tun, trifft hingegen nicht zu.Zum einen, weil es auch Rechtsbereiche gibt, in denen dieNRW-Gerichte an Geschwindigkeit zugelegt haben. Bei Bußgeld- undFamilienstreitigkeiten zum Beispiel. Zum anderen, weil dieVerfahrensdauer bei Gericht nur zum Teil von der Politik beeinflusstwerden kann. Große Klagewellen, wie sie etwa bei Sozialgerichtenregelmäßig durch neue Regelungen im Sozialrecht entstehen, kann einJustizminister nicht verhindern. Auch nicht, dass die Rechtslage invielen Bereichen immer komplizierter und damit streitbarer wird.Biesenbachs wichtigste Stellschraube ist der Personalschlüssel. Undda hat er geliefert - mit 1600 zusätzlichen Planstellen für dieJustiz seit seinem Amtsantritt. Sprücheklopfer sehen anders aus.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell