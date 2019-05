Rheinische Post: Kommentar: Beziehungen auf historischem Tiefpunkt

Düsseldorf (ots) - Mit der brüsken Terminabsage desUS-Außenministers hat das deutsch-amerikanische Verhältnis einenhistorischen Tiefpunkt erreicht. Der offizielle Grund für dieseAbsage mag wichtig sein, die deutsche Regierung ist dennoch düpiert,zumal Mike Pompeo seine weiteren Reisen nach London und Grönlandnicht abgesagt hat. Da hilft es auch nicht, dass ein Teil der Unionimmer noch bemüht ist, das Verhältnis zu den USA gesundzubeten.Selbst wenn Trump nicht wiedergewählt werden sollte, wird es das alteVerhältnis, in dem die USA selbstverständlich die SchutzmachtDeutschlands und der anderen europäischen Nato-Partner sind, nichtmehr geben. Nun kritisieren Trump und seine Gefolgsleute stetsDeutschland, wenn sie auch ganz Europa meinen. Allerdings ist nichtnur die Trump-Administration mit ihrem rüpelhaft auftretendenPräsidenten schuld am Temperatursturz zwischen den Ländern. Wenn dieBundesregierung innerhalb der Nato in Aussicht stellt, zwei Prozentdes Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, 1,5 Prozent imBündnis fest verspricht und nach einer kleinen Budgeterhöhung in dermittelfristigen Finanzplanung den Anteil wieder sinken lässt, dannmuss sich der Bündnispartner veräppelt fühlen. www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell