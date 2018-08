Rheinische Post: Kommentar / Besserer Brücken-TÜV = VON REINHARD KOWALEWSKY

Düsseldorf (ots) - Selbstverständlich ist es klug, wenn sich derStaat beim Überprüfen der Brücken mehr darauf konzentriert, ihreStandfestigkeit sicherzustellen, statt Nebenaspekte zu checken. DieseÄnderung des Brücken-TÜV war schon länger imBundesverkehrsministerium vorbereitet worden. Es ist sinnvoll, dassdie Reform Ende des Jahres in Kraft treten soll. Davon abgesehenbrauchen wir aber nicht nur einen besseren TÜV für die Brücken,sondern einen Check der Politik. Deutschland und die anderenEU-Staaten investieren zu wenig in Straßen, Brücken,Eisenbahntrassen, moderne Schulen oder superschnelle Online-Netze.Stattdessen werden zig Milliarden Euro in höhere Renten oderSubventionen gesteckt, obwohl das nicht zwingend nötig ist.Gleichzeitig müssen die Ursachen der Katastrophe in Genua genauuntersucht werden. Dabei machen die vorzeitigen Schuldzuweisungendurch die Regierung in Rom ratlos: Zumindest die Fünf-Sterne-Bewegunghatte lange eine Entlastungsstraße für das marode Bauwerk vehementabgelehnt - jetzt sind natürlich andere schuld.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell