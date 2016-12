Rheinische Post: Kommentar / Mit Besonnenheit zu mehr Sicherheit = Von Jan Drebes

Düsseldorf (ots) - Eine der zentralen Aufgaben eines Staates istes, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen und die dafürgeschaffenen Gesetze anzuwenden. Klar: Es wird niemals absoluteSicherheit geben können. Aber wenn es zu einem Anschlag wie vor einerWoche in Berlin kommt, ist die Frage der Öffentlichkeit, ob der Staatalles in seiner Macht stehende getan hat, um das Schlimmste zuverhindern, nicht nur berechtigt, sondern zwingend notwendig. Nachbisherigem Ermittlungsstand mag das auf die meisten Verantwortlichenbei den Sicherheitsbehörden zutreffen. Probleme gab es dennoch, etwabei der Bewertung der Gefährdung durch Anis Amri imTerrorismusabwehrzentrum, das sich noch Tage vor dem Attentat mit ihmbeschäftigte. Wie ein Brennglas vergrößert der Fall aber auch dieLücken in der Sicherheitsarchitektur unabhängig von Terrorbedrohung.Beamte an der Grenze müssen wissen, ob Straftäter einreisen wollenund das Asylsystem missbrauchen. Und dass ein so großer Platz wie derBreitscheidplatz in Berlin nicht von der Polizei mit Kamerasüberwacht wird, ist angesichts der heutigen Sicherheitslage völligunverständlich. Richtig aber bleibt: Besonnenheit statt reflexhaftemAktionismus. Auch in Wahlkampfzeiten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell