Rheinische Post: Kommentar: Mit Beigeschmack

Düsseldorf (ots) - Das ging schnell. Bis März war Sigmar GabrielAußenminister, nun ist er als Verwaltungsrat für die Zug-Allianz vonSiemens und Alstom nominiert. Formal verhält Gabriel sich korrekt,die Regeln sehen eine Karenz von einem Jahr vor, und Gabriel wirderst 2019 antreten. Grundsätzlich ist berufliche Mobilität sogarwünschenswert. Nur wenn es für Politiker a.D. kein Berufsverbot gibt,werden Unternehmer bereit sein, in die Politik zu wechseln. Doch einBeigeschmack bleibt. Gabriel hatte sich als Wirtschaftsminister füreine Fusion von Siemens-Alstom-Töchtern stark gemacht und mit Parisversucht, diese gegen einen US-Angreifer durchzusetzen. Dass Gabrielnun einen gut dotierten Posten erhält, wirkt wie eine nachträglicheBelohnung. So macht er sich angreifbar. Erst recht, da er alsSPD-Chef gerne die moralische Karte spielte. "Gier, Frechheit, Betrugdürfen sich nicht mehr lohnen", sagte er Richtung Banker. Acht Wochennach dem Ausstieg aus der Politik den nächsten Job in einemUnternehmen klarzumachen, das noch nicht mal grünes Licht desKartellamts hat, ist unsensibel. Chance vertan.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell